Де найбільші запаси золота в Європі
- Німеччина, Італія та Франція мають найбільші запаси золота в Європі, відповідно 3 351,5, 2 451,84 та 2 437 тонн.
- Китай став лідером видобутку золота у 2024 році з обсягом 380,2 тонни, випередивши Росію та Австралію.
Великі запаси золота – хороший "подарунок" для будь-якої країни. Зокрема, завдяки цьому дорогоцінному металу, можна зберігати економічну стабільність і мати значний вплив на світовий ринок.
Де в Європі найбільше золота?
Європа має значні запаси золота. Проте лідером цієї галузі у світі усе ж залишаються США, їхні резерви оцінюються у 8 133,46 тонни, пише 24 Канал з посиланням на World Gold Counci.
Особливо багато цього дорогоцінного металу, за підсумками 2 кварталу 2025 року, у таких європейських країнах:
- Німеччина – має золоті резерви, які складають 3 351,5 тонни;
- Італія – 2 451,84 тонни золота;
- Франція – 2 437 тонни золота.
Цікаво! Україна має порівняно невеликі золоті резерви – 27,37 тонни.
Які країни добувають найбільше золота?
У 2024 році саме Китай став лідером видобутку золота. Цікаво, що ця країна була і найбільшим споживачем, повідомляє World Gold Council.
Трійка країн-лідерів з видобутку золота виглядає так:
- Китай – за 2024 рік видобув 380,2 тонни золота (майже 10% загальносвітового об'єму);
- Росія – 330 тонн;
- Австралія – 284 тонни.
Що відбувається зараз з вартістю золота?
З початку року золото відчутно подорожчало. Воно зросло в ціні майже на 40%.
Новий рекорд золото встановило 16 вересня. 1 унція цього металу сягнула – 3 689,27 долара за унцію.
Чи видобувають в Україні золото?
На українській території здійснюється видобуток золота. Найбільші копалини розташовані у таких областях: Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська.