Большие запасы золота – хороший "подарок" для любой страны. В частности, благодаря этому драгоценному металлу, можно сохранять экономическую стабильность и иметь значительное влияние на мировой рынок.

Где в Европе больше всего золота?

Европа имеет значительные запасы золота. Однако лидером этой отрасли в мире все же остаются США, их резервы оцениваются в 8 133,46 тонны, пишет 24 Канал со ссылкой на World Gold Counci.

Особенно много этого драгоценного металла, по итогам 2 квартала 2025 года, в таких европейских странах:

Германия – имеет золотые резервы, которые составляют 3 351,5 тонны;

Италия – 2 451,84 тонны золота;

Франция – 2 437 тонны золота.

Интересно! Украина имеет сравнительно небольшие золотые резервы – 27,37 тонны.

Какие страны добывают больше всего золота?

В 2024 году именно Китай стал лидером добычи золота. Интересно, что эта страна была и крупнейшим потребителем, сообщает World Gold Council.

Тройка стран-лидеров по добыче золота выглядит так:

Китай – за 2024 год добыл 380,2 тонны золота (почти 10% общемирового объема);

Россия – 330 тонн;

Австралия – 284 тонны.

Что происходит сейчас со стоимостью золота?

С начала года золото ощутимо подорожало. Оно выросло в цене почти на 40%.

Новый рекорд золото установило 16 сентября. 1 унция этого металла достигла – 3 689,27 доллара за унцию.