Де насправді найбільші золоті резерви у світі
- США мають найбільші золоті резерви у світі — 8 133,46 тонни, за ними слідує Німеччина з 3 351,53 тоннами.
- У III кварталі 2025 року Центробанки закупили 220 тонн золота.
Золото залишається одним з найпопулярніших безпечних золотих активів. Саме цей метал дозволяє зберігати та примножувати кошти. Є країни, що володіють значними золотими запасами. Лідером, традиційно, залишаються США.
Які держави мають найбільші золоті запаси?
США наразі мають золоті запаси – 8 133,46 тонни, повідомляє ресурс World Gold Council.
На другому місці Німеччина. Вона має запаси на рівні – 3 351,53 тонни.
У інших країн золоті резерви такі:
- Італія – 2 451,84 тонни;
- Франція – 2 436,97 тонни;
- Росія – 2 335,85 тонни;
- Китай – 2 303,51 тонни;
- Швейцарія – 1 040 тонн;
- Індія – 880,18 тонни;
- Японія – 845,97 тонни;
- Польща – 515,34 тонни.
Які країни найбільше купували золота у 2025 році?
Саме Центробанки є ключовими покупцями золота, повідомляє ING.
Як показує статистика:
- У III кварталі 2025 року Центробанки збільшили темпи купівлі. Протягом цього періоду вони придбали 220 тонн золота.
- Торік найбільшим покупцем золота була саме Польща. Вона придбала – 67 тонн. Також значні закупівлі здійснили: Китай, Азербайджан, Казахстан, і Туреччина.
За даними Всесвітньої золотої ради, світовий попит на золото у третьому кварталі досяг 1313 тонн, що є найвищим квартальним показником за всю історію спостережень. Цей сплеск був зумовлений сильним інвестиційним попитом, включаючи купівлю через біржові фонди, зливків та монет, а також значними покупками центральними банками,
– вказує видання.
Що ще важливо знати про закупівлі золота зараз?
Центробанк Південної Кореї зараз розглядає можливість купівлі золота. Таким чином він прагне поповнити свої резерви. Подібного не було, починаючи з 2013 року.
Президент Сербії також повідомив про намір закупити цей метал. Місцевий уряд пране подвоїти запаси до 100 тонн золота. Цей процес "розтягнеться" до 2030 року.