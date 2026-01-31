Через що показники лічильника можуть не приймати?
У АТ "Облтеплокомуненерго" попередили, що частині споживачів можуть перестати зараховувати показання лічильників. Усе через те, що прилади обліку вчасно не пройшли обов’язкову повірку.
Цікаво Нічний тариф на світло в Україні: чи чинний він у 2026 році
Фахівці нагадують, що лічильники гарячої води та теплової енергії потрібно перевіряти раз на чотири роки, адже такавимога закону. Якщо цього не зробити, показання просто не братимуть до уваги, а споживання рахуватимуть за нормативами як для квартир без лічильників.
Зверніть увагу! У результаті таких "середніх" нарахувань, суми в платіжках можуть неприємно здивувати. Адже це призводить автоматично до переплат.
Хто повинен проводити повірку лічильника?
Проведення повірки лічильників – це завжди відповідальність самого споживача, нагадують у Кабміні. Тобто людина повинна самостійно обирати компанію, яка має право виконувати такі роботи, а також оплачує послугу.
Важливо! Після цього важливо отримати підтвердні документи: акт повірки з даними лічильника та свідоцтво про його відповідність, де вказано дату наступної перевірки.
Відповідно, аби лічильник знову враховували в нарахуваннях, ці документи потрібно передати постачальнику послуги, зокрема регіональному підприємству теплопостачання. Інакше рахунки й надалі формуватимуться "по нормі", а не за фактичним споживанням.
Що ще слід знати про тарифи в Україні?
Тариф на розподіл природного газу в Україні не є єдиним і встановлюється окремо для кожного регіону залежно від оператора газорозподільної мережі. Його розмір визначається рішеннями регулятора та залежить від технічних і економічних особливостей конкретної області.
Так, для споживачів Київгаз плата за доставку газу становить 0,384 гривні за один кубометр на місяць. При цьому, плата за розподіл газу не прив’язана до фактичного споживання.Вона нараховується всім домогосподарствам, які залишаються підключеними до газової мережі, навіть якщо газом тимчасово не користуються.
Єдиний спосіб припинити такі нарахування, цеофіційно від’єднатися від газорозподільної системи у встановленому порядку.