Где на самом деле самые большие золотые резервы в мире

Золото остается одним из самых популярных безопасных золотых активов. Именно этот металл позволяет хранить и приумножать средства. Есть страны, обладающие значительными золотыми запасами. Лидером, традиционно, остаются США.

Какие государства имеют самые большие золотые запасы?

США сейчас имеют золотые запасы – 8 133,46 тонны, сообщает ресурс World Gold Council.

На втором месте Германия. Она имеет запасы на уровне – 3 351,53 тонны.

У других стран золотые резервы следующие:

Германия – 3 351,53 тонны;

Италия – 2 451,84 тонны;

Франция – 2 436,97 тонны;

Россия – 2 335,85 тонны;

Китай – 2 303,51 тонны;

Швейцария – 1 040 тонн;

Индия – 880,18 тонны;

Япония – 845,97 тонны;

Польша – 515,34 тонны.

Какие страны больше всего покупали золота в 2025 году?

Именно Центробанки являются ключевыми покупателями золота, сообщает ING.

Как показывает статистика:

В III квартале 2025 года Центробанки увеличили темпы покупки. В течение этого периода они приобрели 220 тонн золота.

В прошлом году крупнейшим покупателем золота была именно Польша. Она приобрела – 67 тонн. Также значительные закупки осуществили: Китай, Азербайджан, Казахстан, и Турция.

По данным Всемирного золотого совета, мировой спрос на золото в третьем квартале достиг 1313 тонн, что является самым высоким квартальным показателем за всю историю наблюдений. Этот всплеск был обусловлен сильным инвестиционным спросом, включая покупку через биржевые фонды, слитков и монет, а также значительными покупками центральными банками,

– указывает издание.

Что еще важно знать о закупках золота сейчас?