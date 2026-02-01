Где на самом деле самые большие золотые резервы в мире
- США имеют самые большие золотые резервы в мире - 8 133,46 тонны, за ними следует Германия с 3 351,53 тоннами.
- В III квартале 2025 года Центробанки закупили 220 тонн золота.
Золото остается одним из самых популярных безопасных золотых активов. Именно этот металл позволяет хранить и приумножать средства. Есть страны, обладающие значительными золотыми запасами. Лидером, традиционно, остаются США.
Какие государства имеют самые большие золотые запасы?
США сейчас имеют золотые запасы – 8 133,46 тонны, сообщает ресурс World Gold Council.
На втором месте Германия. Она имеет запасы на уровне – 3 351,53 тонны.
У других стран золотые резервы следующие:
- Италия – 2 451,84 тонны;
- Франция – 2 436,97 тонны;
- Россия – 2 335,85 тонны;
- Китай – 2 303,51 тонны;
- Швейцария – 1 040 тонн;
- Индия – 880,18 тонны;
- Япония – 845,97 тонны;
- Польша – 515,34 тонны.
Какие страны больше всего покупали золота в 2025 году?
Именно Центробанки являются ключевыми покупателями золота, сообщает ING.
Как показывает статистика:
- В III квартале 2025 года Центробанки увеличили темпы покупки. В течение этого периода они приобрели 220 тонн золота.
- В прошлом году крупнейшим покупателем золота была именно Польша. Она приобрела – 67 тонн. Также значительные закупки осуществили: Китай, Азербайджан, Казахстан, и Турция.
По данным Всемирного золотого совета, мировой спрос на золото в третьем квартале достиг 1313 тонн, что является самым высоким квартальным показателем за всю историю наблюдений. Этот всплеск был обусловлен сильным инвестиционным спросом, включая покупку через биржевые фонды, слитков и монет, а также значительными покупками центральными банками,
– указывает издание.
Что еще важно знать о закупках золота сейчас?
Центробанк Южной Кореи сейчас рассматривает возможность покупки золота. Таким образом он стремится пополнить свои резервы. Подобного не было, начиная с 2013 года.
Президент Сербии также сообщил о намерении закупить этот металл. Местное правительство хочет удвоить запасы до 100 тонн золота. Этот процесс "растянется" до 2030 года.