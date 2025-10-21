Станом на зараз, лідером серед всіх країн за запасами золота є США. Також значні обсяги цього металу зберігає Європа.

Які країни мають найбільші запаси золота? Золоті резерви у США зараз складають – 8 133,46 тонни, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council. Читайте також Цей метал може коштувати 5 000 доларів за унцію: його ціна росте як на дріжджах Друге місце за запасами золота займає Німеччина. Ця країна має – 3 350,25 тонни. Також значні резерви у: Італії – 2 451,84 тонни золота;

Франції – 2 437 тонни золота;

Китаю – 2 298,53 тонни золота;

Індії – 879,98 тонни золота. Цікаво! В Україні запаси золота складають – 27,37 тонни золота. Що потрібно знати про золото зараз? В Україні є значні запаси золота. Найбільші обсяги знаходяться в зоні Українського щита. Станом на зараз, відомо, що там є 6 добре вивчених родовищ.

Вартість золота у світі поступово зростає. В минулу п'ятницю цей метал встановив рекорд – 4 378,69 долара за унцію. Потім він почав дешевшати. 20 жовтня зростання ціни цього металу "відновилось", 1 унція сягнула – 4 254,59 долара, повідомляє Reuters.

Під впливом світових тенденцій, змінились і закупівельні ціни на дорогоцінні метали НБУ. 20 жовтня 1 грам банківського золота мав вартість – 5 705,02 гривні.