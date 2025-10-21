Укр Рус
21 жовтня, 07:54
2

Запаси золота у цій країні вражають: лідером у світі є зовсім не Китай

Анастасія Зорик
Основні тези
  • США є світовим лідером за запасами золота з 8 133,46 тоннами.
  • Німеччина займає друге місце з 3 350,25 тоннами золота, за нею йдуть Італія, Франція, Китай та Індія.

Станом на зараз, лідером серед всіх країн за запасами золота є США. Також значні обсяги цього металу зберігає Європа.

Які країни мають найбільші запаси золота?

Золоті резерви у США зараз складають – 8 133,46 тонни, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.

Друге місце за запасами золота займає Німеччина. Ця країна має – 3 350,25 тонни.

Також значні резерви у:

  • Італії – 2 451,84 тонни золота;
  • Франції – 2 437 тонни золота;
  • Китаю – 2 298,53 тонни золота;
  • Індії – 879,98 тонни золота.

Цікаво! В Україні запаси золота складають – 27,37 тонни золота.

Що потрібно знати про золото зараз?

  • В Україні є значні запаси золота. Найбільші обсяги знаходяться в зоні Українського щита. Станом на зараз, відомо, що там є 6 добре вивчених родовищ. 

  • Вартість золота у світі поступово зростає. В минулу п'ятницю цей метал встановив рекорд – 4 378,69 долара за унцію. Потім він почав дешевшати. 20 жовтня зростання ціни цього металу "відновилось", 1 унція сягнула – 4 254,59 долара, повідомляє Reuters.

  • Під впливом світових тенденцій, змінились і закупівельні ціни на дорогоцінні метали НБУ. 20 жовтня 1 грам банківського золота мав вартість – 5 705,02 гривні.