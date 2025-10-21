Укр Рус
21 октября, 07:54
Запасы золота в этой стране впечатляют: лидером в мире является вовсе не Китай

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • США являются мировым лидером по запасам золота с 8 133,46 тоннами.
  • Германия занимает второе место с 3 350,25 тоннами золота, за ней следуют Италия, Франция, Китай и Индия.

По состоянию на сейчас, лидером среди всех стран по запасам золота являются США. Также значительные объемы этого металла хранит Европа.

Какие страны имеют самые большие запасы золота?

Золотые резервы в США сейчас составляют – 8 133,46 тонны, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.

Второе место по запасам золота занимает Германия. Эта страна имеет – 3 350,25 тонны.

Также значительные резервы у:

  • Италии – 2 451,84 тонны золота;
  • Франции – 2 437 тонны золота;
  • Китая – 2 298,53 тонны золота;
  • Индии – 879,98 тонны золота.

Интересно! В Украине запасы золота составляют – 27,37 тонны золота.

Что нужно знать о золоте сейчас?

  • В Украине есть значительные запасы золота. Наибольшие объемы находятся в зоне Украинского щита. По состоянию на сейчас, известно, что там есть 6 хорошо изученных месторождений.

  • Стоимость золота в мире постепенно растет. В прошлую пятницу этот металл установил рекорд – 4 378,69 доллара за унцию. Затем он начал дешеветь. 20 октября рост цены этого металла "возобновился", 1 унция достигла – 4 254,59 доллара, сообщает Reuters.

  • Под влиянием мировых тенденций, изменились и закупочные цены на драгоценные металлы НБУ. 20 октября 1 грамм банковского золота имел стоимость – 5 705,02 гривны.