Як змінилась ціна на банківське золото?
НБУ змінює закупівельні ціни на дорогоцінні метали, з урахуванням світових трендів, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Читайте також Ця копійка виводиться з обігу: НБУ вирішив внести зміни
Також вартість залежить від якості металу:
- банківське золото (найвищої проби) має ціну – 5 705,02 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 687,90 гривні за грам;
- а цей дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 647,97 гривні за грам.
Які ціни на банківське срібло?
Змінились і закупівельні ціни на срібло:
- банківське срібло здорожчало і тепер коштує – 71,04 гривні за грам;
- срібло, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, має ціну – 67,49 гривні за грам.
Важливо! Банківським золотом називають дорогоцінний метал найвищої проби, себто найчистіший.
Що відбувається зі світовими цінами на дорогоцінні метали?
Золото зросло в ціні сьогодні. Особливо збільшення відчутне на фоні падіння після встановлення рекорду у п'ятницю. Станом на 20 жовтня, унція коштує – 4 254,59 долара, повідомляє Reuters.
Спотова вартість срібла своєю чергою, зросла на 0,2%. Вона сягнула – 51,97 долара за унцію.
Платина подешевшала на 0,5%. Унція цього металу сягнула – 1 601,57 долара за унцію. Здешевшав і паладій. Він впав в ціні на 1,2% – до 1 455,73 долара за унцію.