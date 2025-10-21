Какие страны имеют самые большие запасы золота?

Золотые резервы в США сейчас составляют – 8 133,46 тонны, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.

Второе место по запасам золота занимает Германия. Эта страна имеет – 3 350,25 тонны.

Также значительные резервы у:

Италии – 2 451,84 тонны золота;

Франции – 2 437 тонны золота;

Китая – 2 298,53 тонны золота;

Индии – 879,98 тонны золота.

Интересно! В Украине запасы золота составляют – 27,37 тонны золота.

Что нужно знать о золоте сейчас?