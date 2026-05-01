Росія продає резерви, які збирала протягом 20 років

Росія активно скуповувала золото протягом майже 20 років. Наразі ж вона реалізовує цей цінний метал. Фактично, таким чином Кремль хоче покрити бюджетний дефіцит.

Скільки золота продав російський Центробанк?

Як показує статистика, у I кварталі 2026 року російський Центробанк реалізував майже 21,8 тонни золота з резервів, повідомляє СЗРУ.

Читайте також Цінової війни у нафтовій галузі не буде: Росія ошелешила заявою

Для розуміння, через це запас країни скоротився до 2 305 тонн. Кремль активно продовжує реалізовувати вказаний метал, аби перекрити значний бюджетний дефіцит.

За поточних темпів: близько 7 тонн на місяць, у 2026 році Росія може продати від 80 до 90 тонн золота. Бюджетний маневр звужується, а сам факт переходу до продажів фіксує те, про що Москва хотіла б мовчати – фінансова стійкість системи зникла,

– вказує українська розвідка.

Зауважимо, перехід від накопичення до розпродажу стався не так давно. Він розпочався приблизно в листопаді 2025 року.

Тоді російський Центробанк почав реалізовувати золото саме серед внутрішніх покупців:

банків;

державних компаній;

та деяких інвестиційних компаній.

Цікаво, що отримані від реалізації золота кошти, конвертувались не в долари. Переважно вони переводились саме в юані.

На початку 2026 року нафтогазові доходи Росії просіли, тоді як військові та соціальні видатки нікуди не зникли. Зовнішнє боргове фінансування недоступне, внутрішній борг і без того зростає. У цих умовах Кремль робить єдине, що лишилося: тягне з кубишки, яку збирав два десятиліття,

– наголошує розвідка.

Яка ситуація на внутрішньому ринку Росії?

У березні внутрішні торги золотом в Росії сягнули – 42,6 тонни. Для розуміння, це в 3,5 раза більше ніж в аналогічний період 2025, повідомляє The Moscow Times.

Вагома частина цих операцій – своп-угоди. Тобто, золото віддається під заставу для короткострокової ліквідності. Це ще раз підкреслює роль золота, як інструменту для перекриття бюджетного дефіциту.

Як Росія формувала свій золотий запас?