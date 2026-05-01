Сколько золота продал российский Центробанк?
Как показывает статистика, в I квартале 2026 года российский Центробанк реализовал почти 21,8 тонны золота из резервов, сообщает СВРУ.
Для понимания, из-за этого запас страны сократился до 2 305 тонн. Кремль активно продолжает реализовывать указанный металл, чтобы перекрыть значительный бюджетный дефицит.
При текущих темпах: около 7 тонн в месяц, в 2026 году Россия может продать от 80 до 90 тонн золота. Бюджетный манёвр сужается, а сам факт перехода к продажам фиксирует то, о чем Москва хотела бы молчать – финансовая устойчивость системы исчезла,
– указывает украинская разведка.
Заметим, переход от накопления к распродаже произошел не так давно. Он начался примерно в ноябре 2025 года.
Тогда российский Центробанк начал реализовывать золото именно среди внутренних покупателей:
- банков;
- государственных компаний;
- и некоторых инвестиционных компаний.
Интересно, что полученные от реализации золота средства, конвертировались не в доллары. Преимущественно они переводились именно в юани.
В начале 2026 нефтегазовые доходы России просели, тогда как военные и социальные расходы никуда не исчезли. Внешнее долговое финансирование недоступно, внутренний долг и без того растет. В этих условиях Кремль делает единственное, что осталось: тянет из кубишки, которую собирал два десятилетия,
– отмечает разведка.
Какова ситуация на внутреннем рынке России?
В марте внутренние торги золотом в России достигли – 42,6 тонны. Для понимания, это в 3,5 раза больше чем в аналогичный период 2025, сообщает The Moscow Times.
Весомая часть этих операций – своп-сделки. То есть, золото отдается под залог для краткосрочной ликвидности. Это еще раз подчеркивает роль золота, как инструмента для перекрытия бюджетного дефицита.
Как Россия формировала свой золотой запас?
Основной золотой запас Россия формировала с 2002 по 2025 годы. Тогда было закуплено всего почти – 1 900 тонн. Основные закупки происходили именно у российских золотодобытчиков.
Активно Россия накапливала золото в определенные промежутки. Первая волна фиксировалась именно в 2008 – 2012 годах, тогда было накоплено более 500 тонн. Масштабно пополнили резервы и в 2014 – 2019 годах – на 1 200 тонн.