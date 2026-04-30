Як відреагував ОПЕК+ на вихід ОАЕ?
Саме Москва вважає, що ситуація з цінами буде стабільною, повідомляє "Інтерфакс"
Читайте також Ціни на нафту будуть зрости, якщо не зробити це: Трамп звернувся до світу
У поточній ситуації яка може бути цінова війна, коли знаходиться на ринку дефіцит. Тому ми бачимо, що триває глибша криза в галузі. Велика кількість нафти зараз не надходить на ринок, і попит суттєво вищий за пропозицію. Зараз ми бачимо дисбаланс через логістичні труднощі серйозні, через ситуацію на Близькому Сході,
– сказав віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак.
Новак також вказав, що Росія та Саудівська Аравія ще не обговорювали рішення ОАЕ покинути ОПЕК+. А Росія поки що вихід з організації не планує.
Які реальні наслідки для ОПЕК через вихід ОАЕ?
Вихід ОАЕ з ОПЕК запланований на 1 травня. Після того як стало відомо про це рішення, постало питання щодо майбутнього групи. Зокрема, чи зможе альянс надалі "керувати" вартістю нафти, завдяки коригуванню поставок, повідомляє Bloomberg.
Наразі відомо, що ОПЕК+ уже планує збільшити квоти на видобуток нафти. Відповідне засідання відбудеться у неділю.
Важливо! Наразі існує значна імовірність, що тепер в ОПЕК виникнуть проблеми саме на тлі боротьби за місце, яке посідали ОАЕ.
Чому ОАЕ виходять з ОПЕК?
ОАЕ ухвалили рішення вийти з ОПЕК та розширеної версії цієї організації ОПЕК+ внаслідок сукупності причин. Зокрема, через те, що квоти на видобуток нафти обмежували можливості ОАЕ.
ОАЕ та Саудівська Аравія доволі давно відчувають напругу і відносинах. Ситуація між цими державами загострена. Вони протягом довгого часу боролися за місце основного енергетичного хабу регіону.
ОАЕ це не перша країна, що покинула ОПЕК+. Зокрема, Ангола покинула цю групу у 2024 році. Еквадор вийшов з організації у 2020, Катар – 2019.