Як відреагував ОПЕК+ на вихід ОАЕ?

Саме Москва вважає, що ситуація з цінами буде стабільною, повідомляє "Інтерфакс"

У поточній ситуації яка може бути цінова війна, коли знаходиться на ринку дефіцит. Тому ми бачимо, що триває глибша криза в галузі. Велика кількість нафти зараз не надходить на ринок, і попит суттєво вищий за пропозицію. Зараз ми бачимо дисбаланс через логістичні труднощі серйозні, через ситуацію на Близькому Сході,

– сказав віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак.

Новак також вказав, що Росія та Саудівська Аравія ще не обговорювали рішення ОАЕ покинути ОПЕК+. А Росія поки що вихід з організації не планує.

Які реальні наслідки для ОПЕК через вихід ОАЕ?

Вихід ОАЕ з ОПЕК запланований на 1 травня. Після того як стало відомо про це рішення, постало питання щодо майбутнього групи. Зокрема, чи зможе альянс надалі "керувати" вартістю нафти, завдяки коригуванню поставок, повідомляє Bloomberg.

Наразі відомо, що ОПЕК+ уже планує збільшити квоти на видобуток нафти. Відповідне засідання відбудеться у неділю.

Важливо! Наразі існує значна імовірність, що тепер в ОПЕК виникнуть проблеми саме на тлі боротьби за місце, яке посідали ОАЕ.

Чому ОАЕ виходять з ОПЕК?