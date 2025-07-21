В Україні можна купити рідкісну золоту монету: який вона має вигляд і скільки коштує

Національний банк України пропонує до продажу пам’ятну золоту монету номіналом 200 гривень. Колекційний витвір присвячений видатному українському поету, художнику та мислителю Тарасу Шевченку.

Скільки коштує монета та як її купити?

Хоча номінал монети становить 200 гривень, її фактична вартість сягає 80 261 гривні. Таке цінове позиціонування пояснюється вмістом дорогоцінного металу – монета виготовлена із золота 900 проби, пише 24 Канал із посиланням на інтернет-магазин НБУ.

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Маса дорогоцінного металу у виробі становить 15,5 грама. Придбати монету присвячену Тарасу Шевченку можна в офіційному інтернет-магазині з продажу нумізматичної продукції Національного банку України.

Важливо! Кількість монет обмежена. Один покупець може придбати не більше чотирьох одиниць. У продажу залишилося лише 242 монети.

Як вигляд має аверс монети?

На аверсі монети зображено малий Державний герб України, розміщений у центрі декоративного кільця з візерунком, що нагадує намисто. Герб обрамлений гілками калини, а над ним вказано рік карбування – 1996.

Аверс монети присвяченої Тарасу Шевченку / Фото НБУ

Як виглядає реверс монети?

Реверс монети прикрашає портрет Тараса Шевченка з його автографом. Поруч зображено кобзаря, який співає під акомпанемент хлопчика-поводиря біля сільської хати.

Реверсу монети присвяченої Тарасу Шевченку / Фото НБУ