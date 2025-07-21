Сколько стоит монета и как ее купить?

Хотя номинал монеты составляет 200 гривен, ее фактическая стоимость достигает 80 261 гривны. Такое ценовое позиционирование объясняется содержанием драгоценного металла – монета изготовлена из золота 900 пробы, пишет 24 Канал со ссылкой на интернет-магазин НБУ.

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Масса драгоценного металла в изделии составляет 15,5 грамма. Купить монету посвященную Тарасу Шевченко можно в официальном интернет-магазине по продаже нумизматической продукции Национального банка Украины.

Важно!!! Количество монет ограничено. Один покупатель может приобрести не более четырех единиц. В продаже осталось только 242 монеты.

Как выглядит аверс монеты?

На аверсе монеты изображен малый Государственный герб Украины, размещен в центре декоративного кольца с узором, напоминающий ожерелье. Герб обрамлен ветвями калины, а над ним указан год чеканки – 1996.

Аверс монеты посвященной Тарасу Шевченко / Фото НБУ

Как выглядит реверс монеты?

Реверс монеты украшает портрет Тараса Шевченко с его автографом. Рядом изображен кобзарь, который поет под аккомпанемент мальчика-поводыря возле сельской хаты.

Реверса монеты посвященной Тарасу Шевченко / Фото НБУ