Які світові ціни на золото?

У вівторок, 15 липня, спотові ціни на золото впали на 0,2% до 3 336,99 долара за унцію. Ф'ючерси на золото у США впали на 0,4% до 3 345 доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначається, ціни на золото трохи знизилися після досягнення тритижневого максимуму в понеділок, 14 липня. Це відбулось на тлі торгових переговорів і економічних даних США.

Після значного зростання цін ми спостерігаємо деяку фіксацію прибутку; проте, в цілому ринок золота залишається сприятливим,

– заявив керівник відділу товарних стратегій в TD Securities Барт Мелек.

Важливо! У періоди економічної та геополітичної невизначеності золото вважається активом-притулком для інвесторів. Крім того, воно, як правило, демонструє хороші результати в умовах низьких процентних ставок, оскільки не приносить прибутковості.

Спотові ціни на срібло знизилися на 0,4% до 37,98 долара за унцію після того, як вони досягли найвищого рівня з вересня 2011 року. Платина зросла на 1,4% до 1 382,57 долара, а паладій подорожчав на 0,6% до 1 200,50 долара.

Які ціни на золото встановив НБУ?

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 482,78 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 469,33 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 437,95 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: