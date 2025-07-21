Скільки коштує монета та як її купити?

Хоча номінал монети становить 200 гривень, її фактична вартість сягає 80 261 гривні. Таке цінове позиціонування пояснюється вмістом дорогоцінного металу – монета виготовлена із золота 900 проби, пише 24 Канал із посиланням на інтернет-магазин НБУ.

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Маса дорогоцінного металу у виробі становить 15,5 грама. Придбати монету присвячену Тарасу Шевченку можна в офіційному інтернет-магазині з продажу нумізматичної продукції Національного банку України.

Важливо! Кількість монет обмежена. Один покупець може придбати не більше чотирьох одиниць. У продажу залишилося лише 242 монети.

Як вигляд має аверс монети?

На аверсі монети зображено малий Державний герб України, розміщений у центрі декоративного кільця з візерунком, що нагадує намисто. Герб обрамлений гілками калини, а над ним вказано рік карбування – 1996.

Аверс монети присвяченої Тарасу Шевченку / Фото НБУ

Як виглядає реверс монети?

Реверс монети прикрашає портрет Тараса Шевченка з його автографом. Поруч зображено кобзаря, який співає під акомпанемент хлопчика-поводиря біля сільської хати.

Реверсу монети присвяченої Тарасу Шевченку / Фото НБУ