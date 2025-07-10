Якими були перші монети України

Перші українські монети – златники та срібляники – почав карбувати князь Володимир Великий наприкінці X ст. На них був зображений тризуб (майбутній герб України) лик Ісуса Христа, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Це були одні з перших монет у Східній Європі, що містили власні символи, а не копіювали римські чи візантійські зразки.

Златники / фото НБУ

Після розпаду Київської Русі карбування монет припинилося, і грошами слугували срібні злитки-гривні. Лише у XIV ст. у Львові та Києві з’явилися нові монети – червоноруські півгроші та срібняки.

Гривня XX століття

У 1917–1921 рр., під час боротьби за незалежність, Україна вперше ввела власну валюту. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці – гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця.

Цікаво! Перші банкноти розробив Георгій Нарбут, включивши в дизайн тризуб – символ княжих монет Володимира.

Гривня зразка 1918 року / фото НБУ

Бофони

Під час Другої світової війни ОУН-УПА використовували "бофони" – грошові знаки з національною символікою. Вони були поширені не лише в Україні, а й у сусідніх країнах.

Бофони / фото НБУ

За 1939-1954 роки виготовлено близько 500 різновидів бофонів, які перебували у вжитку щонайменше у дванадцяти областях України та Білорусі, а також частково на території Австрії, Німеччини, Польщі, Словаччини та Чехії.

Сучасна гривня

Після проголошення незалежності у 1991 році Україна спочатку використовувала купонокарбованець, а 1996 року провела грошову реформу, запровадивши сучасну гривню.

Гривня зразка 2005 року / фото НБУ

Цікаво, що спочатку дрібні монети хотіли назвати "шагами" (навіть викарбували пробні зразки), але через політичний тиск обрали "копійку". Сьогодні Національний банк України випускає гривні за сучасними технологіями, з українськими історичними мотивами та навіть з додаванням льону.