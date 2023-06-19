Що робити, якщо у банку не хочуть приймати банкноти

НБУ зобов'язав усі комерційні та державні банки приймати долари 1996 року випуску. Проте не варто забувати, що працівники фінансових установ можуть керуватися внутрішніми вказівками керівництва, тож якщо ви чуєте відмову, вам потрібно:

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Зверніться до начальника відділення з проханням обміняти купюри;

У разі відмови зверніться до НБУ для офіційних роз’яснень правомірності такої відмови.

Нагадаємо! Відмовити прийняти банкноту, яка є зношеною або пошкодженою, може лише касир того банку, який в умовах воєнного стану не може передати їх до банку-кореспондента відповідної держави для обміну на нові.

Тож банк має повідомити клієнту, що обмін не будуть здійснювати. Крім того, обмін іноземної валюти, яка має ознаки пошкодження чи зношення є ризиковими, оскільки умови їх обміну або у разі вилучення з обігу, установлюється виключно іноземною державою, яка є емітентом цих банкнот.

Чому "зношені" купюри не хочуть приймати

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що попри намагання НБУ врегулювати це питання його зусиль не достатньо.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики Вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу. Зрозуміло, що мова йде про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити.

Також він наголосив, що продовжують надходити скарги на дії обмінників, а проблема чорних обмінників, що працюють "під кришею" деяких правоохоронців абсолютно не вирішена.

Натомість Заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів, що у квітні та травні зафіксували створення штучної ситуації з так званими зношеними банкнотами. За його словами, ні у лютому, ні у березні таких питань просто не виникало.