Чому Індія шукає нові родовища нафти?

Президент Дональд Трамп, розраховуючи на успіх у переговорах з Путіним, вимагає від Індії припинити закупівлі російської нафти за зниженими цінами та вдвічі збільшити мита на товари з цієї країни. Цей крок змусив переробників третього за величиною споживача нафти у світі переглянути свої закупівельні плани, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Цього тижня державні нафтопереробні компанії Індії придбали великі партії неросійської нафти з постачанням у вересні-жовтні. Активні закупівлі альтернативних сортів нафти почалися після перших попереджень з Вашингтона.

Цікаво! Indian Oil і Bharat Petroleum закупили сировину в різних регіонах – від США і Бразилії до країн Близького Сходу.

Як зазначається, Саудівська Аравія має намір відправити до Індії близько 22,5 мільйона барелів нафти для відвантаження у вересні. За даними аналітичної компанії Kpler, востаннє обсяг імпорту з Саудівської Аравії перевищував цей показник у вересні 2024 року.

Чому зустріч Трампа і Путіна вплине на Індію?

Зустріч Трампа і Путіна, яка запланована на п'ятницю, 15 серпня, буде уважно відстежуватися галуззю, яка очікує сигналів про те, чи послаблять США тиск на російські постачання або посилять його. Індія традиційно підтримує тісні зв'язки з Росією, а наступного тижня міністр закордонних справ Джайшанкар відправиться до Москви з делегацією, до якої, ймовірно, увійде і міністр нафти Панкадж Джайн.

Історично Індія не була великим покупцем російської нафти, покладаючись в основному на постачання з Близького Сходу. Ситуація змінилася у 2022 році після вторгнення в Україну і введення країнами G7 цінової межі в 60 доларів за барель.

Важливо! До середини 2025 року імпорт російської нафти до Індії становив близько 1,7 мільйона барелів на добу, або майже 37% від загального обсягу закордонних закупівель. В основному це була нафта марки Urals середньої щільності, яку можна замінити постачаннями з країн Близького Сходу.

При цьому очікується, що приватні індійські НПЗ, такі як Reliance Industries і Nayara Energy, продовжать закупівлі російської нафти, в тому числі за довгостроковими контрактами, навіть попри те, що державні підприємства утримуються від спотових угод з відвантаженням в жовтні.

Російські постачальники вже активніше пропонують нафту Urals китайським покупцям, реагуючи на можливі цінові зміни.

Що заважає Індії купувати російську нафту?

Тим часом індійські компанії, зберігають інтерес до російської нафти, але стикаються з обережністю банків і логістичних операторів, які побоюються можливого введення Трампом вторинних санкцій проти учасників таких угод.

За словами трейдерів, в цих умовах деякі приватні компанії можуть все частіше вдаватися до розрахунків через невеликі банки, використовувати китайські юані та судна з нерозкритою приналежністю.