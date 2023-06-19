Что делать, если в банке не хотят принимать банкноты

НБУ обязал все коммерческие и государственные банки принимать доллары в 1996 году выпуска. Однако не стоит забывать, что работники финансовых учреждений могут руководствоваться внутренними указаниями руководства, так что если вы слышите отказ, вам нужно:

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Обратитесь к начальнику отделения с просьбой обменять купюры;

В случае отказа обратитесь в НБУ для официальных разъяснений правомерности такого отказа.

Напомним! Отказать принять банкноту, которая изношенной или поврежденной, может только кассир того банка, который в условиях военного положения не может передать их в банк-корреспондент соответствующего государства для обмена на новые.

Поэтому банк должен уведомить клиента, что обмен не будут осуществлять. Кроме того, обмен иностранной валюты, имеющей признаки повреждения или износа, являются рисковыми, поскольку условия их обмена или в случае изъятия из обращения устанавливается исключительно иностранным государством, являющимся эмитентом этих банкнот.

Почему "изношенные" купюры не хотят принимать

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что несмотря на попытки НБУ урегулировать этот вопрос его усилий недостаточно.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам налоговой и таможенной политики Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую следует немедленно прекратить.

Также он подчеркнул, что продолжают поступать жалобы на действия обменников, а проблема черных обменников, работающих "под крышей" некоторых правоохранителей, абсолютно не решена.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий рассказал, что в апреле и мае зафиксировали создание искусственной ситуации с так называемыми изношенными банкнотами. По его словам, ни в феврале, ни в марте таких вопросов просто не возникало.