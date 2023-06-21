Про це 24 Каналу розповів економіст, член ради НБУ Василь Фурман. Українці неодноразово скаржилися, що працівники банків та обмінників називають "зношеною" ледь чи не кожну "стару" купюру. Йдеться про долари 1996 року випуску. Були повідомлення навіть про долари 2006 року.

До теми Що робити, коли в банку відмовляються обмінювати банкноти

За словами Фурмана, в усіх країнах світу, як і в Україні, приймають долари незалежно від року випуску. Це може бути долар і 1914 року випуску, і 1996-го тощо. І банки, і обмінники зобов'язані приймати такі купюри. Немає жодної різниці між доларами різних років випуску.

Нацбанк вже ухвалив важливі рішення

Як наголосив Фурман, Нацбанк ще вчора, 20 червня, ухвалив важливі рішення, які врегулюють цю ситуацію. Насамперед валютообмінні операції мають здійснюватися з усіма банкнотами, окрім значно зношених. Там також скасували перелік ознак "незначного зношення купюр", яке дозволяло маніпулювати з обміном.

Тому усі банкноти, справжність яких була перевірена за допомогою лічильників чи детекторів, які є в кожному банку чи обміннику, мають прийматися до обміну.

Ви приходите з банкнотою на обмін. Якщо навіть вона пописана чи, можливо, незначно зношена… Адже гроші мають властивість зношуватися. Банківська установа чи небанківські зобов'язані приймати такі купюри,

– наголосив Фурман.

Якщо в банку чи обміннику відмовляються приймати такі купюри, то потрібно скаржитися. Спочатку варто написати в головний офіс банку. Якщо там не буде реакції – то звертатися до Нацбанку.

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За безпідставну відмову обмінювати валюту банк може отримати штраф від 400 тисяч гривень. А небанківські фінансові установи – до 5% від розміру власного капіталу.

Не треба намагатися купувати винятково сині чи білі долари. Якщо є бажання купити долар – йдете в банк чи обмінник – і вам його продадуть. З таким підходом можете у майбутньому здати долари. Немає ніякої різниці між цими купюрами. Курс однаковий. І він буде однаковий,

– підкреслив Фурман.

Проблеми з обміном долара в Україні: коротко