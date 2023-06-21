Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член совета НБУ Василий Фурман. Украинцы неоднократно жаловались, что работники банков и обменников называют "изношенной" чуть ли не каждую "старую" купюру. Речь идет о долларах 1996 года выпуска. Были сообщения даже о долларах 2006 года.

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По словам Фурмана, во всех странах мира, как и в Украине, принимают доллары вне зависимости от года выпуска. Это может быть доллар и в 1914 году выпуска, и в 1996 и так далее. И банки, и обменники должны принимать такие купюры. Нет никакой разницы между долларами разных лет выпуска.

Нацбанк уже принял важные решения

Как подчеркнул Фурман, Нацбанк еще вчера, 20 июня, принял важные решения, которые урегулируют эту ситуацию. Прежде всего, валютообменные операции должны осуществляться со всеми банкнотами, кроме значительно изношенных. Там также отменили перечень признаков "незначительного износа купюр", позволявшего манипулировать с обменом.

Поэтому все банкноты, подлинность которых была проверена с помощью счетчиков или детекторов, имеющихся в каждом банке или обменнике, должны приниматься в обмен.

Вы приходите с банкнотой на обмен. Если даже она пописана или, возможно, незначительно изношена… Ведь деньги обладают свойством изнашиваться. Банковское учреждение или небанковские обязаны принимать такие купюры,

– подчеркнул Фурман.

Если в банке или обменнике отказываются принимать такие купюры, нужно жаловаться. Сначала следует написать в головной офис банка. Если там не будет реакции – то обращаться в Нацбанк.

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За безосновательный отказ обменивать валюту банк может получить штраф от 400 тысяч гривен. А небанковские финансовые учреждения – до 5% от размера собственного капитала.

Не нужно пытаться покупать исключительно синие или белые доллары. Если есть желание купить доллар – идете в банк или обменник – и вам его продадут. С таким подходом можете в будущем сдать доллары. Нет никакой разницы между этими купюрами. Курс одинаков. И он будет одинаков,

– подчеркнул Фурман.

Проблемы с обменом доллара в Украине: коротко