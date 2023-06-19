Вжитих заходів недостатньо

Минулого тижня НБУ провів ряд зустрічей з банківськими установами та обмінниками. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що перші результати у зміні поведінки банків вже помітно, однак вживаних заходів не достатньо.

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Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики Вочевидь прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу. Зрозуміло, що мова йде про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити.

Також він додав, що продовжують надходити скарги на дії обмінників, а проблема чорних обмінників, що працюють "під кришею" деяких правоохоронців абсолютно не вирішена. Саме тому фінансовий комітет Ради знову заслухає керівництво НБУ.

Чому відмовляються обмінювати "зношені" купюри

Під час брифінгу з питань монетарної політики НБУ Юрій Гелетій розповів, що у квітні та травні зафіксували створення штучної ситуації з так званими зношеними банкнотами. За його словами, ні у лютому, ні у березні таких питань просто не виникало.

Заступник голови НБУ Гелетій зауважив й те, що регулятор працює над тим, аби усунути вище згадані труднощі. Також раніше на запит 24 Каналу у Нацбанку наголосили, що у нормативних документах відсутнє таке поняття як "старі банкноти".

Тоді як установи, які отримали від регулятора ліцензію на проведення обмінно-валютних операцій, не можуть встановлювати власні правила та обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти.

Важливо! Згідно з пунктом 32 розділу ІV Положення № 1, уповноваженим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.