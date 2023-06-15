Національний банк України обговорив ситуацію з обміном валют з банками та небанківськими установами. Зокрема, вони приділили увагу додатковій комісії за так звані "зношені банкноти".

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Проблеми з обміном іноземних валют в Україні

Перш за все очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив, що доручив вивчити та ретельно проаналізувати ситуацію, яка виникла на валютному ринку. Банкір виділив дві цілі:

Встановити головні причини виникнення труднощів з обміном;

Напрацювання варіантів для розв'язання проблеми.

До теми! Раніше цю тему висвітлював очільник Податкового комітету у парламенті Данило Гетманцев. Зокрема, він наголосив, що надто прискіплива перевірка банкнот може "дорого коштувати" банкам та іншим установам з відповідною ліценцією.

Також під час брифінгу прокоментував ситуацію з обміном валют й заступник глави НБУ Юрій Гелетій. Зокрема, він наголосив, що у квітні та травні зафіксували створення штучної ситуації з так званими зношеними банкнотами. За його словами, ні у лютому, ні у березні таких питань просто не виникало. Гелетій додав, що вони працюють над тим, аби усунути ці труднощі.

У Нацбанку також наголосили, що його нормативних документах відсутнє таке поняття як "старі банкноти". Тоді як установи, які отримали від регулятора ліцензію на проведення обмінно-валютних операцій, не можуть встановлювати власні правила та обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти.