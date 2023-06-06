Відповідну заяву зробив очільник Податкового комітету у парламенті Данило Гетманцев. Він також безпосередньо звернувся до обмінників та банків.

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Гетманцев про обмін валют в Україні

Гетманцев зауважив, що учасники українського валютного ринку "у пошуках додаткової маржинальності трохи загубилися". Тож український чиновник виділив деякі моменти.

Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін "зношених купюр", серед яких зношеними вважаються навіть помʼяті або з малесенькими цяточками у куточку,

– наголосив Гетманцев.

За словами чиновниками, через подібні "цяточки" обмінники чи банки можуть заплатити своїми ліценціями. Річ у тому, що Національний банк України уже почав вивчати це питання. Ба більше, Гетманцев закликав українців повідомляти йому у разі безпідставної відмови для обміну валюти або вимоги оплатити додаткову комісію.

Цікаво! Національний банк України спростував інформацію про намір збирати інформацію про платежі з банківських карток та рахунків фізичних осіб. Регулятор прояснив усі деталі.

Основні правила обміну для долара та інших іноземних валют від НБУ: