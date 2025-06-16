Чи зможе євро замінити долар – у ЄЦБ прокоментували прогнози

Тарифи можуть стримувати економічне зростання та ціни в єврозоні протягом років. Водночас ризик надто низької інфляції є малим.

Прогнози щодо інфляції

Навіть зміцнення євро щодо долара не викликає значного занепокоєння, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Європейський центральний банк сигналізував про паузу в пом’якшенні грошово-кредитної політики цього місяця. І це попри прогнози щодо тимчасового зниження збільшення цін нижче цільового рівня у 2%.

Віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос вважає, що ЄЦБ нарешті наблизився до своєї цілі. І це після років недосягнення або перевищення мети.

Чому інфляція повернеться до цільового рівня? У Reuters зазначають, що однією з ключових причин, чому інфляція повернеться до цільового рівня (після падіння до 1,4% у першому кварталі 2026 року) є напруженість на ринку праці. Зокрема профспілки продовжуватимуть вимагати гідного зростання зарплат. А це підтримуватиме зростання компенсацій на рівні 3%.

За останні три місяці євро зріс на 11% щодо долара, досягнувши найвищого рівня за майже чотири роки – 1,1632 долара. Крім додаткового удару по експортерах через тарифи США, зміцнення євро може ще більше знизити ціни на імпорт.

Зауважте! Проте де Гіндос зауважив, що курс обміну не був нестабільним, а його зростання – не стрімким. Також він скептично оцінив прогнози щодо того, що євро може незабаром кинути виклик долару як домінантній світовій валюті.

Чи зможе євро замінити долар

Єврозона досі не має належної фінансової архітектури або оборонних потужностей, щоб стати справжнім конкурентом долару. І це також обмежить зміцнення євро – ще один аргумент проти надто низької інфляції.

Роль долара США як резервної валюти у короткостроковій перспективі, на мою думку, не буде поставлена під сумнів,

– сказав де Гіндос.

У тексті наголошується, що долар становив близько 58% світових валютних резервів станом на кінець 2024 року. Хоча це на 10 процентних пунктів менше, ніж десятиліттям раніше, частка євро залишилася на рівні близько 20%.

Поновлений резервний механізм долара від ФРС залишатиметься в дії. А запаси золота, які зберігаються деякими центральними банками єврозони у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, надійні, і думок про їхнє переміщення не виникало.

Важливо! Віцепрезидент ЄЦБ підкреслив: попри те, що надмірні державні витрати та нестабільна політика у США викликають запитання щодо стійкості боргу та статусу долара, сумнівів у надійності Федеральної резервної системи США немає.