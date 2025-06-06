ЄЦБ знизив процентні ставки

Європейський центральний банк знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу центрального банку.

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Ставки знизили до найнижчих рівнів за останні кілька років. Зокрема, ставка за депозитами знизилася до 2% – до найнижчого рівня з початку 2023 року. Тоді як ключову ставку рефінансування знизили до 2,15%. Такий показник був у 2022 році.

В Європейському центральному банку додали, що за інфляція наблизилася до цільового показника на рівні 2%. За прогнозами банку, у 2025 році інфляція буде коливатися в середньому на рівні 2%. Для розуміння, це на 0,3% менше, ніж очікували у березні.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк почав знижувати процентні ставки у червні 2024 року. Відповідне рішення Рада керуючих Європейського центрального банку ухвалила вперше на той момент за 5 років.

Європейський регулятор додав, що невизначеність щодо торгової політики, найімовірніше, негативно вплине на інвестиції бізнесу та експорті в короткостроковій перспективі. Водночас існує ще один фактор впливу. Йдеться про зростання державних інвестицій в оборонний сектор та інфраструктуру, що все більше сприяє економічному зростанню в середньостроковій перспективі.