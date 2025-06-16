Прогнозы по инфляции

Даже укрепление евро относительно доллара не вызывает значительного беспокойства, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Европейский центральный банк сигнализировал о паузе в смягчении денежно-кредитной политики в этом месяце. И это несмотря на прогнозы о временном снижении увеличения цен ниже целевого уровня в 2%.

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос считает, что ЕЦБ наконец приблизился к своей цели. И это после лет недостижения или превышения цели.

Почему инфляция вернется к целевому уровню? В Reuters отмечают, что одной из ключевых причин, почему инфляция вернется к целевому уровню (после падения до 1,4% в первом квартале 2026 года) является напряженность на рынке труда. В частности профсоюзы будут продолжать требовать достойного роста зарплат. А это будет поддерживать рост компенсаций на уровне 3%.

За последние три месяца евро вырос на 11% по отношению к доллару, достигнув самого высокого уровня за почти четыре года – 1,1632 доллара. Кроме дополнительного удара по экспортерам из-за тарифов США, укрепление евро может еще больше снизить цены на импорт.

Заметьте! Однако де Гиндос заметил, что курс обмена не был нестабильным, а его рост – не стремительным. Также он скептически оценил прогнозы относительно того, что евро может вскоре бросить вызов доллару как доминантной мировой валюте.

Сможет ли евро заменить доллар

Еврозона до сих пор не имеет надлежащей финансовой архитектуры или оборонных мощностей, чтобы стать настоящим конкурентом доллару. И это также ограничит укрепление евро – еще один аргумент против слишком низкой инфляции.

Роль доллара США как резервной валюты в краткосрочной перспективе, по моему мнению, не будет поставлена под сомнение,

– сказал де Гиндос.

В тексте отмечается, что доллар составлял около 58% мировых валютных резервов по состоянию на конец 2024 года. Хотя это на 10 процентных пунктов меньше, чем десятилетием ранее, доля евро осталась на уровне около 20%.

Возобновленный резервный механизм доллара от ФРС будет оставаться в действии. А запасы золота, которые хранятся некоторыми центральными банками еврозоны в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, надежны, и мыслей об их перемещении не возникало.

Важно! Вице-президент ЕЦБ подчеркнул: несмотря на то, что чрезмерные государственные расходы и нестабильная политика в США вызывают вопросы относительно устойчивости долга и статуса доллара, сомнений в надежности Федеральной резервной системы США нет.