Британський регулятор FCA рекомендує криптоінвесторам бути уважними при покупці біткойнів. Адже неправильні дії можуть призвести до втрати всіх грошей.

Регулятор FCA на своєму сайті опублікував декілька порад, на які варто звернути увагу під час покупки криптовалюти.

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Що треба знати

► Споживачі мають бути обережними, якщо з ними зв'язуються несподівано, пропонують швидке інвестування або обіцяють повернення.

► Спершу треба переконатись, що фірми, які дають такі пропозиції відповідають всім відповідним нормативним вимогам та мають дозвіл FCA, де це необхідно.

► Споживачі повинні враховувати ризики і розуміти, чи потрібні їм інвестування у високоприбуткові інвестиції на основі криптоактивів. Вони повинні перевірити і уважно вивчити бізнес, пов'язаний з криптовалютами.

Довідка. З 10 січня 2021 року всі британські криптоактивні компанії повинні бути зареєстровані в FCA відповідно до нормативних актів щодо боротьби з відмиванням грошей. Діяльність без реєстрації є кримінальним злочином.

Що таке біткойн

Головна відмінність біткойнів від інших грошей в тому, що вони не паперові і не контролюються центральними банками чи монетарними органами. Біткойн – це перший приклад криптовалюти, яка виробляється за допомогою передового комп'ютерного програмного забезпечення, яке розв'язує математичні задачі.

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