Рідкісний символ на доларовій банкноті: що означає "зірочка" насправді

Символ "зірочка" можна побачити на деяких доларових банкнотах. Він знаходиться біля серійного номера купюри. Що саме він означає, розповідаємо далі.

Чому на банкнотах друкують символ "зірочка"?

Так званою "зірочкою" позначають купюру, що була замінена під час друку, повідомляє U.S.Currency.

Як виглядає символ "зірка" біля серійного номера на доларі / Фото U.S.Currency

Особливої цінності такі банкноти не мають. Обмінюються вони за стандартним курсом.

Втім виручити більше через продаж таких купюр усе ж реально. Адже є колекціонери, які готові за ці банкноти заплатити значні суми.

Чому замінюють банкноту під час друку?

Інколи під час друку може виникнути брак. Наприклад, друкарські помилки чи рветься папір. У такому випадку пошкоджену купюру вилучають та утилізовують, повідомляє ФРС.

Раніше непридатні банкноти спалювали, щоб запобігти їхньому повторному потраплянню в обіг,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво! Після того як браковані банкноти збирають, їх подрібнюють та переробляють. У деяких випадках такі купюри перетворюють на – компост.

Коли виникає така ситуація і з'являється купюра зі зірочкою. Адже замість бракованої банкноти друкується екземпляр з аналогічним номером. Проте до нього додається зірочка. Таким чином створюється абсолютно нова купюра.

Потрібно розуміти, що дані про утилізовану банкноту зберігаються в реєстрі. Коли там додана зірка, це, фактично, новий серійний номер. Отже, дублювань не виникає.

Чому використовують символ "зірка", а не передруковують таку ж купюру?