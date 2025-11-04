Для чого ставлять зірочку на доларах?
Зірочкою позначають замінену банкноту, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу! Таким чином уникають дублювання серійного номера на купюрі.
Річ у тім, що під час виробництва банкнот трапляються помилки. Тобто, брак, в такому випадку:
- браковану банкноту вилучають;
- а замість неї друкують іншу з таким же серійним номером і зірочкою.
Важливо! Браковану банкноту утилізовують.
Вартість банкноти із зірочкою така ж сама, як і звичайної. Заробити на таких особливих купюрах можна лише, якщо ними зацікавиться кондиціонер.
Що потрібно знати про валюту зараз?
Періодично валюту оновлюють. Зокрема, це необхідно, аби підвищити захист банкнот від підробок. Наприклад, у 2013 році було випущено нові 100 доларів. Вони відчутно відрізняються від старих.
Ще у минулому столітті номіналів доларових банкнот було значно більше. Як повідомляє U.S.Currency, купюри 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів вивели з обігу через відсутність потреби у них.
Цікаво! Як зазначає National Museum of American History, раніше існувала банкнота 100 000 доларів. Вона не перебувала в обігу. Її використовували лише для внутрішніх розрахунків між банками ФРС.