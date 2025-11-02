Чи потрібно обмінювати старі 100 доларів?
Оскільки усі ці долари чинні, їх необов'язково обмінювати, повідомляє 24 Канал.
Проте, якщо ви таки вирішили обміняти валюту, потрібно враховувати її стан:
- у 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота, аби спростити ідентифікацію купюри;
- поняття "значно зношена" – актуальне до теперішнього часу.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– зазначає НБУ.
Обмін банкноти, яка відповідає визначеним параметрам і має задовільний стан, здійснюється безоплатно. Водночас, для значно пошкодженої відбувається процедура інкасо:
- банк, до якого ви звернулися, передає вашу пошкоджену банкноту банку-кореспонденту;
- і уже ця установа здійснює обмін.
Зверніть увагу! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови.
Що важливо знати про долари?
За статистикою НБУ, найчастіше підроблюють купюру – 100 доларів. Якщо ви виявили фальшивку, потрібно звернутись у правоохоронні органи для проведення розслідування.
Зараз найбільший номінал для доларової банкноти – 100. Проте ще у минулому столітті ситуація була зовсім інша. З обігу вивели банкноти: 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів.