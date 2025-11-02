Чи потрібно обмінювати старі 100 доларів?

Оскільки усі ці долари чинні, їх необов'язково обмінювати, повідомляє 24 Канал.

Проте, якщо ви таки вирішили обміняти валюту, потрібно враховувати її стан:

у 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота, аби спростити ідентифікацію купюри;

поняття "значно зношена" – актуальне до теперішнього часу.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– зазначає НБУ.

Обмін банкноти, яка відповідає визначеним параметрам і має задовільний стан, здійснюється безоплатно. Водночас, для значно пошкодженої відбувається процедура інкасо:

банк, до якого ви звернулися, передає вашу пошкоджену банкноту банку-кореспонденту;

і уже ця установа здійснює обмін.

Зверніть увагу! Інкасо відбувається за тарифами фінустанови.

Що важливо знати про долари?