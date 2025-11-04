Для чего ставят звездочку на долларах?

Звездочкой обозначают заменяемую банкноту, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! Таким образом избегают дублирования серийного номера на купюре.

Дело в том, что при производстве банкнот случаются ошибки. То есть, брак, в таком случае:

бракованную банкноту изымают;

а вместо нее печатают другую с таким же серийным номером и звездочкой.

Важно! Бракованную банкноту утилизируют.

Стоимость банкноты со звездочкой такая же, как и обычной. Заработать на таких особых купюрах можно лишь, если ими заинтересуется кондиционер.

Что нужно знать о валюте сейчас?

Периодически валюту обновляют. В частности, это необходимо, чтобы повысить защиту банкнот от подделок. Например, в 2013 году были выпущены новые 100 долларов. Они ощутимо отличаются от старых.

Еще в прошлом веке номиналов долларовых банкнот было значительно больше. Как сообщает U.S.Currency, купюры 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов вывели из обращения из-за отсутствия потребности в них.

Интересно! Как отмечает National Museum of American History, ранее существовала банкнота 100 000 долларов. Она не находилась в обращении. Ее использовали только для внутренних расчетов между банками ФРС.