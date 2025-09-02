Що відомо про рішення Зімбабве?

Зімбабве уже 5 разів пробувала впровадити ці зміни, проте вони усі зазнали невдачі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Фактично, ZiG – Zimbabwe Gold, який був введений в квітні 2024 року, це остання спроба Зімбабве перейти на моновалютну систему.

Як країна планує впровадити ці зміни:

створити валютні резерви, які дозолять покривати імпорт 3 – 6 місяців;

знизити річну інфляцію з 94% до "однозначних цифр";

утримати премію обмінного курсу між офіційним і паралельним ринком, аби вона була менш як 30%.

За словами центрального банку, за моновалютної системи фізичні особи та підприємства зможуть мати рахунки, деноміновані в національній та іноземній валюті, але їм потрібно буде конвертувати іноземну валюту в ZiG для проведення внутрішніх операцій,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, державна газета Sunday Mail вказує, що Зімбабве має достатньо резервів лише, аби покрити імпорт за 1 місяць. До того ж кредитори країни і надалі виконуватимуть законні вимоги щодо іноземної валюти. Йдеться, зокрема, про витрати.

Що потрібно знати про долар?

Долар залишається стабільним. В кінці серпня ця валюта зазнала падіння через політику Трампа. Проте згодом курс нормалізувався.

Для України зараз основною валютою залишається долар. Проте існує імовірність, що ця прив'язка зміниться. Річ у тім, що НБУ розглядає зміну долара як основоположника на євро.

Цікаво знати! До долара у світі домінувала іспанська валюта. Широкому загалу вона відома як "твердий песо" та "вісім реалів".