Які курси валют?

У понеділок, 26 серпня, євро і фунт стерлінгів зміцнилися приблизно на 0,3%, піднявшись до 1,16 і 1,34 долара відповідно. Щодо японської єни долар знизився на 0,2%, до 147,41, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Вони були першими: чиї гроші домінували у світі до долара

Трамп пояснив звільнення Кук передбачуваними порушеннями при отриманні іпотечних кредитів, що може стати перевіркою меж президентських повноважень щодо ФРС. У відповідь Кук заявила, що президент не має права зміщувати її з посади, і підкреслила, що у відставку не піде.

З нашого погляду, підрив незалежності ФРС є значним ризиком для долара. Він пов'язаний як з сумнівами в стійкості американських інститутів, так і з прогнозованим зниженням прибутковості казначейських облігацій США,

– зазначили аналітики Goldman Sachs.

Хоча заява Трампа застала ринки зненацька, реакція виявилася відносно помірною: інвестори балансували між побоюваннями щодо політизації грошово-кредитної політики та потенційними вигодами для ринків.

Президент США раніше неодноразово критикував главу ФРС Джерома Пауелла за відмову більш агресивно знижувати ставки, але перестав погрожувати звільненням посадовця, термін повноважень якого закінчується менш ніж через дев'ять місяців.

Які прогнози курсу долара?

Зараз грошові ринки оцінюють ймовірність зниження ключової ставки на засіданні ФРС у вересні приблизно в 81%. У вівторок Morgan Stanley стала останньою з великих брокерських компаній, яка приєдналася до прогнозів пом'якшення політик.

Попри схильність інвесторів до розпродажу долара, економічні та бюджетні ризики, що зберігаються в Європі, обмежують вибір альтернативних валют для вкладень,

– заявив керівник досліджень валютного та боргового ринків у Societe Generale Кеннет Бру.

У Франції у вівторок, 26 серпня, впала вартість державних облігацій: країна стоїть на порозі політичної кризи, оскільки уряд меншості, ймовірно, буде відправлений у відставку вже наступного місяця.

Прибутковість 10-річних французьких держоблігацій зросла до 3,53% – максимального рівня з березня, продовживши підйом на тлі приросту в 7 базисних пунктів днем раніше.

Які курси валют встановив НБУ?

У вівторок, 26 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют: