Что известно о решении Зимбабве?

Зимбабве уже 5 раз пыталась внедрить эти изменения, однако они все потерпели неудачу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Фактически, ZiG – Zimbabwe Gold, который был введен в апреле 2024 года, это последняя попытка Зимбабве перейти на моновалютную систему.

Как страна планирует внедрить эти изменения:

создать валютные резервы, которые позволят покрывать импорт 3 – 6 месяцев;

снизить годовую инфляцию с 94% до "однозначных цифр";

удержать премию обменного курса между официальным и параллельным рынком, чтобы она была менее 30%.

По словам центрального банка, при моновалютной системе физические лица и предприятия смогут иметь счета, деноминированные в национальной и иностранной валюте, но им нужно будет конвертировать иностранную валюту в ZiG для проведения внутренних операций,

– говорится в сообщении.

Отметим, государственная газета Sunday Mail указывает, что Зимбабве имеет достаточно резервов только, чтобы покрыть импорт за 1 месяц. К тому же кредиторы страны и в дальнейшем будут выполнять законные требования по иностранной валюте. Речь идет, в частности, о расходах.

Что нужно знать о долларе?

Доллар остается стабильным. В конце августа эта валюта подверглась падению из-за политики Трампа. Однако впоследствии курс нормализовался.

Для Украины сейчас основной валютой остается доллар. Но существует вероятность, что эта привязка изменится. Дело в том, что НБУ рассматривает смену доллара как основоположника на евро.

Интересно знать! До доллара в мире доминировала испанская валюта. Широкой общественности она известна как "твердый песо" и "восемь реалов".