Пенсіонери мають право не сплачувати податок: є одна умова

Пенсіонери, що отримують виплату за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Ця пільга не автоматична. Пенсіонер має звернутися за її отриманням.

Що потрібно зробити пенсіонеру, аби не сплачувати земельний податок?

Пенсіонер має звернутися до органу контролю за місцезнаходженням ділянки, повідомляє ДПС.

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При зверненні важливо:

подати заяву;

а також документи, які підтверджують право на пільгу – пенсійне посвідчення.

Зауважимо, для отримання цієї пільги ділянка особи має відповідати визначеним лімітам. Наразі вони такі:

ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;

може бути використана для ведення особистого сільського господарства; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

– для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Яку ще пільгу можуть отримати українські пенсіонери?