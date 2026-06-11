11 червня, 08:39
Пенсіонери мають право не сплачувати податок: є одна умова
Пенсіонери, що отримують виплату за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Ця пільга не автоматична. Пенсіонер має звернутися за її отриманням.
Що потрібно зробити пенсіонеру, аби не сплачувати земельний податок?
Пенсіонер має звернутися до органу контролю за місцезнаходженням ділянки, повідомляє ДПС.
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При зверненні важливо:
- подати заяву;
- а також документи, які підтверджують право на пільгу – пенсійне посвідчення.
Зауважимо, для отримання цієї пільги ділянка особи має відповідати визначеним лімітам. Наразі вони такі:
- ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
Яку ще пільгу можуть отримати українські пенсіонери?
- Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Зокрема, в міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Також ця пільга поширюється на приміську залізницю.
- Українські пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну юридичну підтримку. Йдеться саме про первинну допомогу.