Что нужно сделать пенсионеру, чтобы не платить земельный налог?

Пенсионер должен обратиться в орган контроля по местонахождению участка, сообщает ГНС.

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При обращении важно:

подать заявление;

а также документы, подтверждающие право на льготу – пенсионное удостоверение.

Заметим, для получения этой льготы участок лица должен соответствовать определенным лимитам. Сейчас они таковы:

участок до 2 гектаров может быть использован для ведения личного сельского хозяйства;

может быть использован для ведения личного сельского хозяйства; до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа; до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

– для строительства индивидуальных гаражей; до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Какую еще льготу могут получить украинские пенсионеры?