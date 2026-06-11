Что нужно сделать пенсионеру, чтобы не платить земельный налог?
Пенсионер должен обратиться в орган контроля по местонахождению участка, сообщает ГНС.
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При обращении важно:
- подать заявление;
- а также документы, подтверждающие право на льготу – пенсионное удостоверение.
Заметим, для получения этой льготы участок лица должен соответствовать определенным лимитам. Сейчас они таковы:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- участок до 2 гектаров может быть использован для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.
Какую еще льготу могут получить украинские пенсионеры?
- Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах транспорта. В частности, в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Также эта льгота распространяется на пригородную железную дорогу.
- Украинские пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную юридическую поддержку. Речь идет именно о первичной помощи.