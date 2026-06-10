Як додають пенсію працюючим пенсіонерам?

У квітні традиційно відбувається перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, повідомляє видання "На пенсії".

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Виплати перераховуються не у всіх, а лише у тих:

хто набув щонайменше 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії;

або ж пройшло як мінімум 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку або призначення пенсії.

Цікавим є момент, які саме фактори враховуються при перерахунку. У деяких випадках дораховують лише стаж. А інколи беруть до уваги:

як стаж;

так і зарплату.

Таке правило застосовується, якщо нові дані про зарплату вигідніші за ті, які враховані в пенсійній справі. Зауважимо, в цьому випадку надбавка виходить більша. А от, якщо до уваги брали лише стаж – вона значно менша.

Як ще можуть зрости пенсійні виплати у 2026 році?