Як додають пенсію працюючим пенсіонерам?
У квітні традиційно відбувається перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, повідомляє видання "На пенсії".
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Виплати перераховуються не у всіх, а лише у тих:
- хто набув щонайменше 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії;
- або ж пройшло як мінімум 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку або призначення пенсії.
Цікавим є момент, які саме фактори враховуються при перерахунку. У деяких випадках дораховують лише стаж. А інколи беруть до уваги:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- як стаж;
- так і зарплату.
Таке правило застосовується, якщо нові дані про зарплату вигідніші за ті, які враховані в пенсійній справі. Зауважимо, в цьому випадку надбавка виходить більша. А от, якщо до уваги брали лише стаж – вона значно менша.
Як ще можуть зрости пенсійні виплати у 2026 році?
- Пенсійні виплати можуть зрости завдяки нарахуванню різного роду доплат та надбавок. Зокрема, за віком. Така доплата надається автоматично.
- Розмір цієї доплати залежить від віку. Вона наразі варіюється в межах 300 – 570 гривень.
- Отримати таку доплату можуть пенсіонери старше 70 років. Але лише за умови, що їхня загальна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.