Що потрібно зробити пенсіонеру, аби не сплачувати земельний податок?
Пенсіонер має звернутися до органу контролю за місцезнаходженням ділянки, повідомляє ДПС.
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При зверненні важливо:
- подати заяву;
- а також документи, які підтверджують право на пільгу – пенсійне посвідчення.
Зауважимо, для отримання цієї пільги ділянка особи має відповідати визначеним лімітам. Наразі вони такі:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.
Яку ще пільгу можуть отримати українські пенсіонери?
- Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Зокрема, в міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Також ця пільга поширюється на приміську залізницю.
- Українські пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну юридичну підтримку. Йдеться саме про первинну допомогу.