Що потрібно зробити пенсіонеру, аби не сплачувати земельний податок?

Пенсіонер має звернутися до органу контролю за місцезнаходженням ділянки, повідомляє ДПС.

Читайте також Чому ваша пенсія не зростає при збільшенні стажу: ось в чому перешкода

При зверненні важливо:

подати заяву;

а також документи, які підтверджують право на пільгу – пенсійне посвідчення.

Зауважимо, для отримання цієї пільги ділянка особи має відповідати визначеним лімітам. Наразі вони такі:

ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;

може бути використана для ведення особистого сільського господарства; до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах; до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу; до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

– для індивідуального дачного будівництва; до 0,12 гектара – для садівництва;

– для садівництва; до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

– для будівництва індивідуальних гаражів; до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Яку ще пільгу можуть отримати українські пенсіонери?