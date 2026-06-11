Що потрібно зробити пенсіонеру, аби не сплачувати земельний податок?

Пенсіонер має звернутися до органу контролю за місцезнаходженням ділянки, повідомляє ДПС.

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При зверненні важливо:

  • подати заяву;
  • а також документи, які підтверджують право на пільгу – пенсійне посвідчення.

Зауважимо, для отримання цієї пільги ділянка особи має відповідати визначеним лімітам. Наразі вони такі:

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  • ділянка до 2 гектарів може бути використана для ведення особистого сільського господарства;
  • до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
  • до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
  • до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
  • до 0,12 гектара – для садівництва;
  • до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
  • до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Яку ще пільгу можуть отримати українські пенсіонери?

  • Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Зокрема, в міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Також ця пільга поширюється на приміську залізницю.
  • Українські пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну юридичну підтримку. Йдеться саме про первинну допомогу.