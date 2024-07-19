Річ у тому, що CrowdStrike та Microsoft – це публічні компанії, акції яких торгуються на фондовій біржі. Їхні цінні папери уже фіксують втрати на ринку.

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Акції CrowdStrike та Microsoft знецінюються на біржі

Повідомляють, що акції CrowdStrike подешевшали на 15%. Інвестори вважають, що компанія може втрачати партнерів та клієнтів на користь їхнім конкурентам. На момент створення цього матеріалу, акції компанії торгуються на рівні майже 308 доларів за штуку, згідно з даними Market Watch.

Акції Microsoft також демонструю від'ємну динаміку на ринку. Цінні папери технологічного гіганта впали в ціні на 2%. Наразі акції американської корпорації торгуються на рівні 444 доларів за штуку, інформує Yahoo!Finance.

Нагадаємо, що через масштабний збій виникли проблеми в усьому світі. Зокрема, Лондонська фондова біржа зіткнулася із низкою викликів, як і український "Сенс Банк".