Велика Британія прагне обмежити здатність Росії обходити санкції Заходу. До нового санкційного списку внесли 11 суден, які продовжують транспортувати російську нафту.
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Британія запровадила нові санкції проти тіньового флоту Росії
Виділяють кілька ключових причин запровадження нових санкцій проти тіньового флоту Росії:
- Спроби Росії обходити західні обмеження на експорт нафти;
- Намагання Кремля використовувати старі й небезпечні судна для експорту сировини, що сприяє створенню серйозних екологічних ризиків.
Варто додати, що до тіньового флоту Москви входять танкери, які не належать західним компаніям і не застраховані західними страховиками. Крім того, на початку липня оприлюднили звіт, у якому вказали, що санкції G7 проти Росії не досягають однієї із головних цілей, для яких вони були запроваджені підвищення вартості постачання нафти.
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соціальній мережу X (Twitter у минулому), що не дозволить тіньовому флоту Росії та брудним грошам, які він генерує, вільно проходити через європейські водні шляхи та ставити їхню безпеку під загрозу. Політик також наголосив, що Україна є і буде у центрі порядку денного його уряду.