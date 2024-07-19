Дело в том, что CrowdStrike и Microsoft – это публичные компании, акции которых торгуются на фондовой бирже. Их ценные бумаги уже фиксируют потери на рынке.

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Акции CrowdStrike и Microsoft обесцениваются на бирже

Сообщают, что акции CrowdStrike подешевели на 15%. Инвесторы считают, что компания может терять партнеров и клиентов в пользу их конкурентам. На момент создания этого материала, акции компании торгуются на уровне почти 308 долларов за штуку, согласно данным Market Watch.

Акции Microsoft также демонстрирую отрицательную динамику на рынке. Ценные бумаги технологического гиганта упали в цене на 2%. Сейчас акции американской корпорации торгуются на уровне 444 долларов за штуку, информирует Yahoo!Finance.

Напомним, что из-за масштабного сбоя возникли проблемы во всем мире. В частности, Лондонская фондовая биржа столкнулась с рядом вызовов, как и украинский "Смысл Банк".