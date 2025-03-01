Які купюри притягують гроші у життя
Є кілька варіантів, які саме гроші здатні перетворитися на грошовий магніт, повідомляє 24 канал.
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Наприклад, для кожної людини існує особиста щаслива купюра. Йдеться про ті гроші, на якій перші дві цифри номера банкноти:
- збігаються з днем народження людини;
- числа, що відповідають місяцю народження.
Однак найкраще підійде банкнота, якщо в її серійному номері є цифри з дня, місяця і року народження власника або власниці. Однак їхня послідовність не важлива.
Також купюра вважається гарним амулетом за таких умов:
- якщо її літерна серія збігається з ініціалами.
- в номері купюри присутня цифра 7 або 8;
- на банкноті є три сімки або три вісімки, які стоять поспіль.
Важливо! Аби щаслива купюра працювала, її слід постійно носити з собою, однак її не можна розмінювати та давати в борг.