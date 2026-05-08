Хто робить ці ставки?

Хто саме робить ці ставки, невідомо. Однак таємничих трейдерів пов'язують саме з оточенням Трампа, повідомляє Reuters.

Зауважимо, ще на початку квітня адміністрація США застерегла своїх співробітників від використання непублічної інформації саме для отримання вигоди. Як вказує одне з джерел, комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США вже ініціювала розслідування з цього приводу, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Ці ставки пов'язують саме з Трампом через те, що вони підозріло передбачають його заяви.

Коли вперше з'явилися ці угоди?

Вперше незвична угода такого типу була помічена 23 березня. Це сталося незадовго до того, як Трамп оголосив про те, що удари по енергетичній інфраструктурі Ірану відкладуть.

Як показують дані LSEG, між 10:49 та 10:50 за Гринвічем трейдери зробили ставки на 20 000 лотів ф'ючерсів Brent та WTI. Окрім цього:

ставки торкнулися ф'ючерсів на газойль ICE;

дизель;

та американський бензин.

Важливо! Загальна сума цих ставок – 2,2 мільярда доларів.

Оголошення Трампа про припинення вогню від 23 березня призвело до падіння ф'ючерсів на сиру нафту на цілих 15%, що стало одним з найбільших внутрішньоденних падінь за всю історію спостережень. Ця заява також призвела до падіння ф'ючерсів на бензин та газойль приблизно на 12%,

– йдеться у повідомленні.

Які події принесли прибуток при наступних угодах?