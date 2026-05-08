Кто делает эти ставки?

Кто именно делает эти ставки, неизвестно. Однако таинственных трейдеров связывают именно с окружением Трампа, сообщает Reuters.

Заметим, еще в начале апреля администрация США предостерегла своих сотрудников от использования непубличной информации именно для получения выгоды. Как указывает один из источников, комиссия по торговле товарными фьючерсами США уже инициировала расследование по этому поводу, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Эти ставки связывают именно с Трампом из-за того, что они подозрительно предсказывают его заявления.

Когда впервые появились эти соглашения?

Впервые необычная сделка такого типа была замечена 23 марта. Это произошло незадолго до того, как Трамп объявил о том, что удары по энергетической инфраструктуре Ирана отложат.

Как показывают данные LSEG, между 10:49 и 10:50 по Гринвичу трейдеры сделали ставки на 20 000 лотов фьючерсов Brent и WTI. Кроме этого:

ставки коснулись фьючерсов на газойль ICE;

дизель;

и американский бензин.

Важно! Общая сумма этих ставок – 2,2 миллиарда долларов.

Объявление Трампа о прекращении огня от 23 марта привело к падению фьючерсов на сырую нефть на целых 15%, что стало одним из крупнейших внутридневных падений за всю историю наблюдений. Это заявление также привело к падению фьючерсов на бензин и газойль примерно на 12%,

– говорится в сообщении.

Какие события принесли прибыль при следующих сделках?