Американський бізнесмен та мільярдер Джек Дорсі вважає, що світ стоїть на порозі гіперінфляції. Проте Кеті Вуд має іншу думку щодо подальшого розвитку ситуації з інфляцією.

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Прогноз Кеті Вуд щодо інфляції

Кеті Вуд, яка успішно працює у сфері інвестицій, заявила, що у 2008 – 2009 роках прогнозувала зростання інфляції на фоні рішення Федеральної резервної системи проводити політику кількісного пом'якшення. Натомість тоді ситуація розгорталася по-іншому. Кеті Вуд додала, що підвищення цін, яке безпосередньо впливає на споживачів, має припинитися після святкового сезону через три джерела дефляції (зниження цін протягом певного періоду):

Технологічні інновації (наприклад, штучний інтелект). Вуд зазначає, що витрати на навчання штучного інтелекту знижуються на 40 – 70% щорічно, що, на її думку, є рекордною дефляційною силою.

щорічно, що, на її думку, є рекордною дефляційною силою. Компанії, які недостатньо інвестували в майбутнє, також будуть дефляційною силою в економіці, яка відоме як "творче руйнування" .

. Надмірне замовлення та накопичення товарів, які виникли через пандемію COVID-19 та проблем з постачанням на глобальному рівні. Зокрема, чимало компаній закрилися або були захоплені зненацька, коли активність споживачів різко зросла на фоні коронакризи. У результаті підприємці намагаються надолужити втрачене та роблять подвійні або навіть потрійні замовлення.

На думку Кеті Вуд, після святкового сезону варто очікувати зниження цін, оскільки компанії зіткнуться з надлишком пропозиції. Крім того, засновниця та очільниця ARK Innovation зазначила, що ціни на такі товари як пиломатеріали та залізо впали на 50%, тоді як вартість нафти вона назвала "незвичною та психологічно важливою".

Кількісне пом'якшення Це нетрадиційний засіб грошово-кредитної політики, який використовується центральними банками для стимулювання зростання національної економіки, у випадках коли коректування грошово-кредитної політики за допомогою звичайних методів стало неефективним або неможливим.

Мільярдер Ілон Маск прокоментував допис Кеті Вуд. Генеральний директор Tesla написав у твітер наступне: "Я не знаю про довгострокову перспективу, але у короткостроковій ми бачимо сильний інфляційний тиск". Хоча засновник Twitter Джек Дорсі не прокоментував твіт Маска, але перепостив його.