Американский бизнесмен и миллиардер Джек Дорси считает, что мир стоит на пороге гиперинфляции. Однако Кэти Вуд имеет другое мнение по поводу дальнейшего развития ситуации с инфляцией.

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Прогноз Кэти Вуд относительно инфляции

Кэти Вуд, успешно работающая в сфере инвестиций, заявила, что в 2008 – 2009 годах прогнозировала рост инфляции на фоне решения Федеральной резервной системы проводить политику количественного смягчения. Тогда ситуация разворачивалась по-другому. Кэти Вуд добавила, что повышение цен, непосредственно влияющее на потребителей, должно прекратиться после праздничного сезона из-за трех источников дефляции (снижение цен в течение определенного периода):

Технологические инновации (например искусственный интеллект). Вуд отмечает, что затраты на обучение искусственного интеллекта снижаются на 40 – 70% ежегодно, что, по ее мнению, является рекордной дефляционной силой.

ежегодно, что, по ее мнению, является рекордной дефляционной силой. Компании, недостаточно инвестировавшие в будущее, также будут дефляционной силой в экономике, которая известна как "творческое разрушение" .

. Чрезмерный заказ и накопление товаров, возникших из-за пандемии COVID-19 и проблем со снабжением на глобальном уровне. В частности, многие компании закрылись или были захвачены врасплох, когда активность потребителей резко возросла на фоне коронакризиса. В результате предприниматели пытаются наверстать утраченное и производят двойные или даже тройные заказы.

По мнению Кэти Вуд, после праздничного сезона следует ожидать снижения цен, поскольку компании столкнутся с избытком предложения. Кроме того, основательница и руководитель ARK Innovation отметила, что цены на такие товары как пиломатериалы и железо упали на 50%, тогда как стоимость нефти она назвала "необычной и психологически важной".

Количественное смягчение Это нетрадиционное средство денежно-кредитной политики, используемое центральными банками для стимулирования роста национальной экономики, в случаях когда корректировка денежно-кредитной политики с помощью обычных методов стала неэффективной или невозможной.