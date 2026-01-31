Ви будете шоковані: які запаси золота має Україна

Існують упередження, що в Україні немає золотих запасів. В реальності це не так. Насправді українська земля має значний потенціал. Річ лише у тім, що галузь видобутку цього дорогоцінного металу недостатньо розвинена.

Де Україна має запаси золота?

Золото розосереджене по всій території України, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".

Де саме знаходяться запаси золота в Україні:

провінція "Український щит"

На цій території знаходиться приблизно 75 – 80% від усіх українських запасів. Саме тут є 6 основних вивчених родовищ:

Сергіївське родовище;

Клинцівське;

Майське;

Юр'ївське;

родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".

Цікаво! Як кажуть експерти, на цій території потенційно є і інші родовища. Проте вони не відкриті та не вивчені.

Донбаська золоторудна провінція

Саме тут знаходиться приблизно 10% від золотих запасів України. Однак потенціал цієї території набагато більший. Річ у тім, що вона добре не вивчена.

Карпатська золотоносна провінція

Ця територія має приблизно 15% від усіх запасів. Найвідоміші родовища провінції:

Мужіївське;

Берегівське;

Сауляк.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– йдеться у публікації.

Які потенційні запаси золота в Україні?

Експерти оцінюють потенційні запаси України у майже 3 тисячі тонн, повідомлять Держгеонадра. Розподіляються вони так:

"Український щит" має запаси, які складають – орієнтовно 2 400 тонн;

Донбаська золоторудна провінція займає 2 місце і має потенціал – 400 тонн;

Карпатська золотоносна провінція має менший потенціал – 55 тонн.

Скільки коштує золото на світовому ринку зараз?