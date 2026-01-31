Вы будете шокированы: какие запасы золота имеет Украина

Существуют предубеждения, что в Украине нет золотых запасов. В реальности это не так. На самом деле украинская земля имеет значительный потенциал. Дело лишь в том, что отрасль добычи этого драгоценного металла недостаточно развита.

Где Украина имеет запасы золота?

Золото рассредоточено по всей территории Украины, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".

Читайте также За 15 минут упало почти на 500 долларов: золото стремительно теряет свою стоимость

Где именно находятся запасы золота в Украине:

провинция "Украинский щит"

На этой территории находится примерно 75 – 80% от всех украинских запасов. Именно здесь есть 6 основных изученных месторождений:

Сергеевское месторождение;

Клинцовское;

Майское;

Юрьевское;

месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".

Интересно! Как говорят эксперты, на этой территории потенциально есть и другие месторождения. Однако они не открыты и не изучены.

Донбасская золоторудная провинция

Именно здесь находится примерно 10% от золотых запасов Украины. Но потенциал этой территории гораздо больше. Дело в том, что она хорошо не изучена.

Карпатская золотоносная провинция

Эта территория имеет примерно 15% от всех запасов. Самые известные месторождения провинции:

Мужиевское;

Береговское;

Сауляк.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– говорится в публикации.

Какие потенциальные запасы золота в Украине?

Эксперты оценивают потенциальные запасы Украины в почти 3 тысячи тонн, сообщат Госгеонедра. Распределяются они так:

"Украинский щит" имеет запасы, которые составляют – ориентировочно 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция занимает 2 место и имеет потенциал – 400 тонн;

Карпатская золотоносная провинция имеет меньший потенциал – 55 тонн.

Сколько стоит золото на мировом рынке сейчас?